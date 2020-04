Switch: lotterie per ricevere la console in Giappone

Nintendo ha deciso di sospendere la distribuzione di Switch in territorio giapponese a causa della diffusione del Coronavirus e questo ha portato alla limitazione delle scorte in tutto il Giappone. Gli scaffali dei negozi sono quasi vuoti e in molti segnalano già il sold-out. Cosa fanno invece quei pochi negozi che hanno ancora qualche unità della console disponibile?

Come segnalato qualche giorno addietro dall’analista Daniel Ahmad, qualcuno ha deciso di mettere in scena delle lotterie per accaparrarsi il diritto di acquistare console e giochi, come il rivenditore Yamada Denki, che ha dato la possibilità di ottenere 130 Nintendo Switch e 900 copie di Ring Fit Adventure. Chi saranno i fortunati che avranno il privilegio di acquistarla? Per nostra fortuna, in Europa è stata garantita la distribuzione dell’hardware anche in questo periodo.

How high is the demand for Nintendo Switch in Japan right now?

Japanese retailer Yamada Denki opened a lottery for 130 Switch consoles and 900 Ring Fit Adventure units.

More than 200,000 entered the lottery and caused the server to crash, prompting them to stop entry early. pic.twitter.com/pWOU0QC0rK

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 9, 2020