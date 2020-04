Star Wars IX: pubblicata una concept art del pugnale Sith

View this post on Instagram

Sith Knife concept from The Rise of Skywalker. A collaborative process between myself, the prop master, the prop makers, the graphics team and VFXs! (It’s challenging designing a prop that has to interact with a matte painting that won’t be painted until post production!) – – – #propdesign #propdesigner #propmaking #starwarsprop #starwarsprops #starwarsconceptart #sithdagger #madewithmodo #modo3D #hardsurfacemodeling #hardsurfacedesign #industrialdesign #industrialdesigner #conceptdesigner #riseofskywalker #starwarstheriseofskywalker #theartofstarwars #starwarscosplay