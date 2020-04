Wonder Woman 1984: ecco le nuove foto del film

Wonder Woman 1984 è uno dei prossimi cinecomic DC Comics la cui uscita è stata recentemente slittata a causa del Covid-19. L’opera, diretta Patty Jenkins e scritta dalla stessa regista con Geoff Johns e David Callaham, vede la supereroina Diana Prince (Gal Gadot) fronteggiare due temibili avversari: Maxwell Lord (Pedro Pascal) e Cheetah (Kristen Wiig).

Wonder Woman 1984: le ultime foto

Mentre si attendono novità sulla release del lungometraggio ad agosto, il noto Empire Magazine, ha pubblicato delle nuove immagini della pellicola che possiamo vedere grazie a MovieWeb. Le foto ci mostrano la protagonista con la sua tuta sgargiante, e in compagnia del suo amato Steve Trevor (Chris Pine). Senza farvi attendere oltre, vi lasciamo al materiale fotografico in questione, che trovate qui sotto, in calce al nostro articolo.