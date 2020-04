Hobbs & Shaw: The Rock ha svelato qualche dettaglio del secondo capitolo

Hobbs & Shaw, spin-off della saga di Fast and Furious, è stato un successo al botteghino ed era inevitabile che fosse in cantiere un seguito dell’adrenalinico action movie con Dwayne Johnson e Jason Statham, come vi abbiamo annunciato da poco. Ebbene, allo stato attuale, si sa veramente poco sul sequel in questione, che è ancora in una fase preliminare della produzione.

Hobbs & Shaw: nuovi aggiornamenti

A svelare qualche dettaglio è intervenuto lo stesso The Rock, che in una diretta su Instagram (ripresa in parte da MovieWeb), ha dichiarato che Chris Morgan (già sceneggiatore del franchise di Fast and Furious e del titolo precedente) scriverà il copione del lungometraggio. Oltre a questo, il divo ha aggiunto che verranno introdotti parecchi personaggi nuovi sia tra le fila degli antagonisti che degli eroi, senza specificare altri dettagli. Abbiamo quindi già parecchia carne al fuoco per poter attendere con più serenità degli aggiornamenti in merito.