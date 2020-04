John Krasinski ha recentemente incontrato i Marvel Studios

John Krasinski è un’artista a tutto tondo: attore, regista, sceneggiatore e produttore, tra le sue partecipazioni più note figura quella in The Office, serie ideata da Ricky Gervais, Greg Daniels e Stephen Merchant (qui trovate una recente reunion che ha fatto con il suo collega Steve Carell). Il divo, inoltre, ha recentemente diretto A Quiet Place 2, sequel della sua realizzazione omonima.

John Krasinski e il progetto misterioso

Un personaggio multiforme che non finisce mai di stupire. Qualche ora fa, però, è trapelata una notizia inaspettata: il sito Geeks Worldwide ha diffuso l’informazione che Krasinski ha fatto un incontro virtuale con i Marvel Studios per un progetto top secret. Molti ipotizzano che si possa trattare dell’ennesima opera sui Fantastici 4, supportata dal fatto che è uno dei cinecomic annunciati da Disney e l’attore in questione è stato sempre visto dai fan come un perfetto candidato per il ruolo di Reed Richards alias Mr Fantastic. Attualmente non abbiamo altri dettagli in merito e non appena li avremo, vi aggiorneremo.