Rick May, voce di Soldato in Team Fortress 2, è morto per il Coronavirus

Purtroppo, i danni che il Coronavirus sta facendo all’industria del videogioco non sono limitati al rinvio di eventi o alla posticipazione del lancio dei titoli. Questa volta, l’epidemia ha portato alla morte uno storico doppiatore: Rick May, noto principalmente per aver donato la voce al Soldato di Team Fortress 2 e a Peppy di Star Fox 64. L’uomo ha perso la lotta contro la malattia all’età di 79 anni, mentre era in riabilitazione dopo l’ictus che lo aveva colpito in febbraio.

Anche se molti non lo conoscono direttamente, alcune delle frasi doppiate da Rick May sono entrate nella storia del videogioco: la più celebre è sicuramente “Do a barrel roll“, diventata talmente popolare da trasformarsi pure in un easter egg di Google. Altre apparizioni includono Sly 3: l’Onore dei Ladri e il recente Age of Empires 2: Definitive Edition. L’annuncio della morte è arrivato attraverso il sito di Rekindle School, su cui è possibile trovare un memoriale – anche se l’accesso sembra limitato. Noi di GamesVillage ci uniamo al cordoglio di famiglia, amici e studenti, ringraziando il contributo di May all’industria che ci caratterizza.