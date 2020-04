Animal Crossing New Horizons: il torneo di pesca è “troppo logorroico” per gli utenti

In un gioco calmo e tranquillo come Animal Crossing New Horizons, è strano sentir lamentarsi dell’eccessiva parlantina di alcuni NPC. Eppure, questa è una critica che molti utenti stanno sporgendo nei confronti del primo torneo di pesca, un evento particolarmente caratteristico della serie. A quanto pare, infatti, per riuscire solamente a iniziare il round è necessario scorrere oltre 25 fumetti di testo. Unito al numero di round minimi necessari per ottenere il primo premio, questo problema diventa veramente troppo fastidioso.

Russ Frushtick di Polygon ha sfruttato il potere della matematica per fare il calcolo di quante volte bisogna premere A nel torneo per saltare i dialoghi. A conti fatti, per completare tutti e 50 i round, è necessario schiacciare il bottone ben 1450 volte – e questo solo per i tutorial e le battute sui pesci. I giocatori di Animal Crossing New Horizons stanno arrivando ad odiare queste normalmente dolci interazioni; forse è il caso che Nintendo ci metta mano, prima che qualcuno rompa la pulsantiera del Joy-Con per la frustrazione. Nel frattempo, se desiderate una pausa, perché non vi rilassate leggendo la nostra recensione del gioco?