Terraria: l’ultimo grande aggiornamento arriva a maggio

È strano pensare che un titolo come Terraria possa raggiungere la sua fine, eppure ci siamo quasi. Nonostante passi in secondo piano rispetto al rivale Minecraft, questo colosso ha raggiungo le oltre 30 milioni di copie vendute e include una quantità di contenuto pari se non superiore. In più, una grossa fetta di pubblico ci è molto affezionata e tutt’oggi spende le proprie ore a scavare, costruire e combattere. Questo grande viaggio, però, è quasi terminato.

Andrew Spinks ha annunciato su Twitter che l’ultimo grande aggiornamento di Terraria, chiamato Journey’s End, approderà su PC il 16 maggio 2020. Oltre all’ovvio porting su console, non ci saranno altre espansioni per il titolo se non qualche piccola aggiunta di tanto in tanto. Al suo interno troviamo più di 800 nuovi oggetti, nemici, effetti meteo, biomi e altro ancora. Sembra inoltre che potremo iniziare a giocare a golf. Vi ricordiamo inoltre che ad inizio mese è stata distribuita la patch 1.3.5, se volete conoscerne i dettagli.