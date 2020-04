Journey: adventure game in arrivo l’11 giugno su Steam

Esordita nel lontano giugno 2019 tramite Epic Games Store, Annapurna Interactive e la software house statunitense thatgamecompany annunciano in arrivo per l’11 giugno anche su Steam della versione per PC dell’adventure game Journey: titolo lanciato per la prima volta nel marzo 2012 per PlayStation 3, con a seguire il rilascio per PlayStation 4 nel luglio 2015.

In Journey vi aspetta da esplorare e conoscere un mondo antico e misterioso, i cui segreti sono gelosamente custoditi in rovine da tempo dimenticate o da dune sabbiose che aspettano di incontrare solo le vostre orme. Preparatevi dunque a scegliere se giocare in solitaria o in balda compagnia di un altro viaggiatore in questo incredibile titolo che, oltre ad immergervi in un’esperienza senza pari, vi condurrà in volo con una grafica sbalorditiva e in armonia con una colonna sonora nominata ai Grammy Award.

E se non doveste conoscere un altro titolo in arrivo sempre a giugno, vi invitiamo a curiosare qui.