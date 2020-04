Noel The Mortal Fate: presto su Switch, PS4 e Xbox One

Playism e Kawano hanno oggi annunciato via Twitter che l’adventure game Noel The Mortal Fate, attualmente disponibile per PC via Steam con interfaccia e sottotitoli in inglese, sarà presto lanciato anche per Nintendo Switch, PlayStation 4 ed Xbox One. Seppur non sia stata per il momento indicata alcuna data ipotetica, non mancheremo d’informarvi su questa via games news.

Noel The Mortal Fate, dopo essersi rivelato in Giappone un inaspettato successo, oltre ad aver ottenuto un adattamento manga, si decise di rilasciare su Steam a maggio 2018 un pacchetto con incluse le stagioni dalla #01 alla #07 e, nell’ottobre del medesimo anno, la #08 (per la #09, #10 e #11, dovremo aspettare la traduzione per il suo futuro rilascio sempre su Steam). Un titolo che si dipana in una storia di vendetta in cui la protagonista, Noel Cerquetti, a seguito della perdita di braccia e gambe, vede il suo sogno di diventare pianista frantumarsi in un sol colpo. Ma questo tragico evento, non le comporterà di fermarsi nel suo testardo obiettivo di vendicarsi insieme a Caron (“il Grande Diavolo“) dell’uomo che le sconvolse la vita: Burrows, sindaco soprannominato dalla città di LaPlace come “l’orgoglio dei cittadini“.

E se non doveste ancora conoscere un titolo a sfondo cyberpunk prossimamente in arrivo, vi invitiamo a scoprirlo qui.