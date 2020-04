Infinity Ward banna 70k giocatori di Call of Duty Warzone

Quando la Infinity Ward ha rilasciato il nuovo free-to-play Call of Duty Warzone, era quasi scontato che ci sarebbero stati dei cheater, perché chi non è bravo a giocare cerca di barare per far credere di essere un fenomeno. Non pensavamo però sarebbero stati così tanti. La casa di produzione sta tenendo gli occhi aperti, due settimane fa aveva già bannato 50.000 giocatori, e in un tweet di ieri ha dichiarato di aver bannato oltre 70.000 giocatori in tutto il mondo.

Update di sicurezza sono in continuo aggiornamento e stanno aumentando anche le segnalazioni all’interno del gioco. Nel tweet, la Infinity Ward ha dichiarato che ci sarà tolleranza zero per chiunque sia trovato a barare, e molti giocatori stanno chiedendo un bottone per la segnalazione immediata. Call of Duty Warzone è stato lanciato a marzo e conta già oltre 50 milioni di giocatori, è molto probabile quindi che il numero di cheater bannati non farà che aumentare.