Hunting Simulator 2: pubblicato il trailer che fa una panoramica del gioco di caccia

Nacon e Neopica hanno da poco rilasciato un nuovo trailer di Hunting Simulator 2, simulatore di caccia che sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 25 giugno 2020, e successivamente anche su Nintendo Switch. Il filmato pubblicato fa una panoramica sulle caratteristiche di gioco, dove in vaste distese naturali bisogna scegliere la propria attrezzatura tra armi e accessori, per poi partire con il proprio cane alla ricerca di una varietà di specie animali.

Queste alcune delle caratteristiche: