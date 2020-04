Sakura Wars: screenshots e trailer di “Demon Conflict”

Dopo l’ultimo video dedicato al lavoro svolto dal main character designer Tite Kubo (noto per essere il mangaka di Bleach), insieme ad una serie di screenshots che potete ammirare alla fine di questa news, SEGA ha rilasciato oggi anche un nuovo trailer di Sakura Wars dal titolo “Demon Conflict“, che vuole presentarsi come un’introduzione agli invasori demoniaci che l’Imperial Combat Revue dovrà combattere al fine di proteggere la propria città.

In Sakura Wars “Demon Conflict”, conoscerete due demoni il cui unico obiettivo è quello di condurre il popolo sull’orlo della disperazione tramite l’apertura del regno oscuro: Oboru, la cui mente deforme trae immenso piacere dal traumatizzare gli altri, e Yaksha, un’intrigante figura mascherata di cui molto c’è ancora da sapere. Alla guida della Flower Division, sta a voi però scoprire chi dei due (se non entrambi) si cela dietro l’invasione demoniaca che ha scatenato il caos in tutta la capitale. Siate dunque pronti a rintracciare queste enigmatiche e diaboliche figure, ad affrontarle e a sconfiggerle, prima che le ombre calino inesorabilmente.

Infine, vi ricordiamo che Sakura Wars, lanciato in Giappone per PlayStation 4 a dicembre 2019, a partire dal 28 aprile, sarà disponibile in America ed Europa sempre per la medesima console.