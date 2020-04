Roma Creative Contest: presentato il bando gratuito “Quarta Parete” per il primo film di finzione collettivo ai tempi del Coronavirus

Rome Creative Contest, Festival Internazionale dei cortometraggi di Roma, mette online “Quarta Parete”, bando di concorso gratuito per la realizzazione del primo film di finzione collettivo ai tempi del Coronavirus. Fino al 30 maggio sarà possibile inviare il proprio corto della durata massima di 15 minuti, le migliori opere selezionate saranno montate da Marco Spoletini e daranno vita ad un lungometraggio che sarà presentato in anteprima alla decima edizione del Roma Creative Contest. Per partecipare, ogni filmmaker dovrà seguire le linee guida e il regolamento del bando, disponibile online sul sito: https://romacreativecontest.com/quarta-parete/

Questo il comunicato di Roma Creative Contest:

“La Direzione Artistica del Roma Creative Contest, il Festival Internazionale di cortometraggi con Presidente Onorario il regista Premio Oscar® Giuseppe Tornatore presenta, “Quarta Parete” iniziativa volta alla realizzazione del primo film di finzione collettivo ai tempi del Coronavirus, progettato per mantenere alto lo stimolo creativo dei filmmaker in questo difficile momento per il nostro Paese.

Fino al 30 maggio 2020 sarà possibile inviare gratuitamente il proprio cortometraggio di finzione, della durata massima di 15 minuti e realizzato a casa con i mezzi a disposizione. I migliori cortometraggi selezionati saranno poi montati insieme dal pluripremiato montatore italiano Marco Spoletini (Pinocchio, Dogman, La terra dell’abbastanza, Il racconto dei racconti – Tales of Tales, Reality) e daranno vita ad un vero e proprio lungometraggio di finzione collettivo che sarà presentato in anteprima in occasione della decima edizione del Roma Creative Contest (date e location verranno annunciate prossimamente).

Ogni cortometraggio sarà collegato agli altri tramite i link narrativi proposti nel bando di concorso, (alcuni obbligatori, altri facoltativi), degli elementi comuni che sfruttano come punto di contatto i muri e le finestre delle nostre case. Il muro potrà essere concepito in modi differenti: come barriera che separa o unisce dimensioni diverse; punto di contatto tra vicini, sconosciuti o nemici; stimolo di curiosità e fantasie, visioni e allucinazioni; sipario dietro il quale poter dare spettacolo ed esibirsi anonimamente; surrogato di una platea immaginaria, ovvero della “quarta parete”. L’obiettivo è quello di rappresentare attraverso un’idea creativa il difficile momento che il nostro Paese sta vivendo nelle sue diverse e molteplici sfaccettature.”