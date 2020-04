WWE 2K21 cancellato e nuovo titolo programmato per quest’anno?

Il titolo del 2019 WWE 2K20 è stato un vero flop. Il gioco è stato lanciato in uno condizione che, anche per gli standard del franchise, risultava di una scioccante pessima qualità. Perfino la Take-Two Interactive era rimasta molto delusa dalle vendite del gioco. Sembra però che il WWE 2K21 sia stato cancellato e un nuovo titolo sia in programma per quest’anno. Justin Leeper, ex scrittore della serie WWE 2K, ha dichiarato sul suo canale YouTube di aver sentito dire che la versione di quest’anno è stata silenziosamente cancellata. Sembrerebbe infatti che un altro titolo WWE sia in arrivo quest’anno, ma le uniche notizie fornite sono che probabilmente sarà di una tipologia diversa rispetto alla serie 2K, e verrà creato da un diverso sviluppatore. Ovviamente la recente pandemia di COVID-19 ha avuto un notevole impatto sullo sviluppo, che potrebbe far slittare la data di uscita come per moltissimi altri titoli.

In ogni caso è sempre bene prendere queste notizie con un po’ di cautela. Justin Leeper infatti non lavora più per la serie, né è associato in qualche altro modo con la compagnia, e afferma semplicemente di essere in contatto con persone che lavorano attivamente allo sviluppo del franchise. Nessuna di queste notizie è totalmente improbabile, ma ci sono alcuni campanelli d’allarme. Per prima cosa Leeper indica la mancanza di notizie riguardo WWE 2K21 al Wrestlemania di quest’anno come prova della cancellazione del gioco. Di solito però la promozione dei titoli WWE avviene nella seconda metà dell’anno, vicini al Summerslam di agosto. Sembra inoltre improbabile che ci sia un altro titolo disponibile per quest’anno, a meno che non fosse già in programma o esca in scala ridotta. Dopo il disastro di WWE 2K20 però, speriamo vivamente che la cancellazione del WWE 2K21 sia vera, perché un anno in più di produzione potrebbe fare una bella differenza.