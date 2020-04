Remnant From the Ashes: svelata la data del prossimo DLC

Perfect World Entertainment insieme a Gunfire Games hanno recentemente annunciato la data d’uscita del prossimo DLC dedicato a Remnant From the Ashes, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One e PlayStation 4. Intitolato Swamp of Corus, quest’ultimo approderà su PC dal 28 aprile al prezzo di €9,99, mentre non si hanno informazioni sulle versioni console.

Ecco la descrizione generale del contenuto aggiuntivo in arrivo su Remnant From the Ashes: