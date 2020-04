XCOM Chimera Squad: annunciato il titolo su PC

2K Games e Firaxis Games hanno recentemente annunciato su PC XCOM Chimera Squad, spin-off del secondo capitolo della serie. Il nuovo titolo della serie arriverà sul mercato a partire dal 24 aprile con un prezzo di lancio fissato a €9,99, però, tale cifra varrà solamente per la prima settimana, dopodiché l’opera sarà acquistabile a €19,99 dal 1 maggio.

Ecco le dichiarazioni dello studio a proposito del progetto:

Siamo ispirati dalla nostra appassionata community ed entusiasti dell’opportunità di creare un’esperienza XCOM dinamica, innovativa e unica sia per i fan dei nostri giochi che per i nuovi giocatori di XCOM Chimera Squad. Con XCOM Chimera Squad, abbiamo sentito che c’erano opportunità di gioco emozionanti ancora da scoprire all’interno dell’universo XCOM. Come la modalità Breach Mode, l’ordine dei turni intrecciati e l’introduzione di agenti come personaggi completamente in carne e ossa rivoluzioneranno il modo in cui il gioco gioca, pur mantenendo l’esperienza di combattimento che rende la serie XCOM così amata dalle community.

Inoltre, vediamo insieme la panoramica generale della produzione dalla pagina ufficiale su Steam:

XCOM Chimera Squad offre una storia tutta nuova e un’esperienza di combattimento tattico a turni nell’universo XCOM. Dopo anni di dominio alieno, l’umanità ha vinto la guerra per la Terra. Ma quando i Signori Supremi sono fuggiti dal pianeta, hanno lasciato i loro ex soldati. Ora, cinque anni dopo gli eventi di XCOM 2, gli umani e gli alieni stanno lavorando insieme per forgiare una civiltà di cooperazione e coesistenza.

Benvenuti a City 31, un modello di pace in un mondo post-invasione. Tuttavia, non tutti gli abitanti della Terra sostengono l’alleanza interspecie. La Squadra Chimera, una forza d’elite di agenti umani e alieni, deve lavorare insieme per distruggere le minacce sotterranee che spingono la città verso il caos.

I vostri agenti sono unici: ognuno di loro è dotato di speciali abilità tattiche e guidato da una diversa motivazione per entrare a far parte della Squadra Chimera. Schierate i membri della squadra mirata per indagare e combattere i pericoli che pervadono i quartieri della Città 31. Guidare la Squadra Chimera attraverso una nuova esperienza che innova l’eredità di XCOM a turni, utilizzando la strategia, il lavoro di squadra e il nuovo gameplay di violazione e chiaro per completare i vostri obiettivi di missione. Il futuro di City 31 dipende da voi.