Desperados III: annunciata la Collector’s Edition

Nostalgici del selvaggio West? Non disperate, perché quest’estate è in arrivo per PC, PlayStation 4 ed Xbox One, il da tempo atteso Desperados III: titolo strategico edito da THQ Nordic e sviluppato dalla software house tedesca Mimimi Games con tanto di incredibile Collector’s Edition cui, oltre al trailer e agli screenshots a lei dedicati che potete ammirare alla fine di questa news, avete qui la possibilità di iniziare il pre-order e qui di seguito trovare l’elenco completo del contenuto:

5 statuine da 6 pollici raffiguranti John Cooper, Kate O’Hara, Doc McCoy, Hector Mendoza e Isabelle Moreau;

un carillon che riproduce un brano della colonna sonora;

art book ufficiale;

colonna sonora ufficiale su CD;

il Season Pass di Desperados III con 3 nuove missioni, in arrivo nel 2020;

8 cartoline;

il gioco;

tutto confezionato in una enorme confezione premium.

In Desperados III, siate dunque pronti a fare da guida e a trasformare una piccola banda di criminali in un inarrestabile ed eroico gruppo, nonché intessere le abilità di ciascun membro al fine di sfidare strategicamente un avversario che solo in apparenza si mostra superiore a voi. E in attesa di avventurarvi negli indimenticabili scenari western delle città di frontiera, delle paludi del Mississippi, dei deserti canyon o delle affollate città, se non doveste ancora conoscere il trailer dedicato a Doc McCoy, vi invitiamo a scoprirlo qui.