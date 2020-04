Timelie: trailer e immagini disponibili del nuovo puzzle game in uscita

La Urnique Studio ha rilasciato un nuovo trailer e alcune immagini di Timelie, il puzzle game con manipolazione temporale in uscita questa primavera.

“Una misteriosa ragazza, capace di controllare passato e futuro, è intrappolata in un mondo in cui il tempo fluisce in modi strani e imprevedibili. Un gatto, apparentemente collegato a questo mondo, diventa il suo unico alleato. La loro connessione attraversa tempo e spazio, e solo grazie ad un lavoro di squadra riusciranno a svelare il segreto del mondo in cui sono…e perché sono lì.”

In Timelie sarà possibile manipolare il tempo andando avanti e indietro, e scoprire così tutti i segreti di questo mondo misterioso. Pianificando azioni parallele della ragazza e del gatto, si dovranno risolvere enigmi ed evitare nemici, avendo però la possibilità di osservare in anticipo quali conseguenze future avrà ogni azione. In caso di errore basterà ritornare indietro nel tempo e riprovare! Timelie sarà disponibile per PC tramite Steam questa primavera. Se volete informazioni su un altro puzzle game in uscita potete trovarle in questo articolo.