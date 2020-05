Il comitato Women in Esports spinge per un’ulteriore inclusione nel settore

La campagna Women in Esports della British Esports Association è stata lanciata nel 2019 per celebrare ed evidenziare le donne nel settore degli Esports. La campagna ha lavorato per aumentare la consapevolezza e l’inclusività nel settore degli Esport.

Ora, la campagna si sta trasformando in una “iniziativa in corso” sotto forma del comitato Women in Esports. Yinsu Collins , giornalista freelance di Esport, ha parlato della sua inclusione nel comitato:

Sono entusiasta di far parte del comitato BEA Women of Esports – Credo davvero che sia un’iniziativa che ha le gambe per fare del bene cose nella scena degli Esports del Regno Unito. Ho deciso di unirmi al comitato perché non volevo rinunciare all’opportunità di essere coinvolto in qualcosa che promuove la diversità e l’inclusione, specialmente in uno spazio così dominato dagli uomini. Con l’attuale crisi globale della salute, stiamo vedendo sempre più occhi sull’industria degli Esport e sempre più persone e ragazzi di ogni provenienza fanno affidamento sui giochi come fonte di intrattenimento. Ciò significa che è un momento cruciale per essere in grado di fare la mia parte e, insieme ai miei colleghi del comitato, dare una mano alle ragazze e alle donne fantastiche che cercano di unirsi a questo spazio.

Le diverse esperienze e competenze del comitato aiuteranno a guidare l’iniziativa del consiglio di amministrazione riunendosi almeno tre volte l’anno. Collins ha poi continuato:

È importante affrontarlo nel modo giusto. Abbiamo visto alcune organizzazioni fuori dal mondo che in realtà fanno cose che hanno danneggiato la nostra agenda e arretrato. BEA ha già assunto alcune donne fantastiche e ha sempre avuto un modo rispettabile di attuare idee, motivo per cui non potrei essere più felice di lavorare con loro.

La mancanza di rappresentanza per le donne negli Esport è un problema importante nel settore. Il numero di donne che giocano o lavorano professionalmente negli Esport è stimato in circa il cinque percento. C’è un’aura di paura che circonda le donne che aprono le proprie strade nel settore. In un’atmosfera che è ancora un “club per ragazzi”, è importante fare luce sui ruoli che le donne stanno ricoprendo.

Kirsty Endfield, fondatrice e direttrice di Swipe Right PR , ha anche parlato con Esports Insider del suo ruolo nel comitato:

Sono orgoglioso di sostenere un’iniziativa come il comitato Women in Esports della British Esports Association. Celebrare ciò che le donne hanno e stanno ottenendo nel settore e metterlo in mostra, è fondamentale per incoraggiare un’ulteriore inclusione. Per quanto riguarda il mio ruolo, userò l’esperienza nelle pubbliche relazioni per aiutare a guidare la British Esports Association nella giusta direzione e sono felice di lavorare a fianco di così tante persone incredibili per aiutare ulteriormente a plasmare l’industria degli Esport nel Regno Unito!

La creazione di uno spazio accogliente per le donne è la chiave per la crescita dell’ecosistema Esport. Le statistiche affermano che il 46 percento delle donne negli Stati Uniti sono giocatori. Negli Esport, solo il 30 percento delle donne compete. In un’industria dominata dagli uomini, le donne fanno fatica a mantenere il primo posto nelle organizzazioni di Esport di tutto il mondo. Questo perché è difficile per le donne sentirsi incluse.

Dati recenti hanno determinato che il 62% delle donne che esporta fan non pensa che il mercato Esport marchi verso di loro. Campionati e squadre femminili sono quasi inesistenti. Un’eccezione a questo è la squadra Fortnite tutta al femminile di Gen.G , ma le migliori donne che esportano atleti sembrano essere ancora l’eccezione alla regola. La rappresentazione è importante e l’agenda della BEA spera di sviluppare un universo di Esport per aiutare a coltivare ed espandere il talento già esistente nel settore.

Ashley “Midnite” Glassel, direttore dei contenuti del Minnesota RØKKR , ha una lunga storia negli Esports di Call of Duty. Era uno dei membri principali di OpTic Gaming, che inizialmente era stato introdotto come parte di OpTic Girls ed era rimasto come creatore di contenuti permanenti dopo che il ramo si era dissipato. Ha contribuito a influenzare la crescita attraverso streaming live e video per quasi un decennio prima che l’organizzazione popolare fosse venduta all’Immortals Gaming Club .

Ora, Midnite funge da volto principale dietro il Minnesota RØKKR di Call of Duty, una delle 12 squadre concorrenti nella Call of Duty League appena in franchising .

Johanna Faries, commissario di Call of Duty Esports presso Activision Blizzard , ha trascorso 12 anni a lavorare per la NFL in vari ruoli. Iniziando come coordinatore dell’innovazione e dello sviluppo aziendale, Faries è salito nella NFL prima di diventare vicepresidente dello sviluppo aziendale dei club nel 2018.

Ha dichiarato in un’intervista a Gamer’s Edge:

Ci sono così tante cose che sono stato in grado di evitare di guardare indietro al tempo che ho trascorso nella NFL. Un esempio potrebbe includere come commercializzare un’esperienza di intrattenimento sportivo. È di fondamentale importanza sviluppare fan perché il prodotto o il gioco stesso sono avvincenti da guardare. È stata la dualità del business e del brand building ad essere eccezionale e sono stato in grado di portarlo qui.

Competere potrebbe essere il nucleo degli Esport, ma ci sono nuove e uniche carriere che vengono costruite da zero, e molte di quelle che le modellano in posizioni dirigenziali sono donne. Il comitato Women in Esports spera di far luce su di loro e sulle barriere che devono affrontare.

Maria Stukoff, direttrice di Maker Space presso l’Università di Salford , ha dichiarato a Esports Insider di essere entrata a far parte del comitato “per aiutare a far crescere l’ecosistema degli Esport fornendo una voce positiva all’azione inclusiva negli Esport.”

L’equilibrio tra i sessi è un problema complesso e ci sono molti ostacoli per qualsiasi talento di fermarsi in questo settore, ma per le donne, ciò diventa ancora più complicato.

Una delle complicazioni è un’atmosfera nota per coltivare tossicità. La concorrente di Street Fighter Ricki “HelloKittyRicki” Ortiz ha interrotto la sua carriera dopo aver affrontato la condanna per essere uscita come transgender.

Ortiz ha detto:

Ora ne sento il peso, presentandomi come una donna”, “La mia abilità ha un sedile posteriore. Le persone mettono in dubbio la mia identità di genere rispetto a me mentre gioco ”.

Nel 2016, allora il 17enne giocatore di Overwatch Se-yeon “Geguri” Kim ha dovuto dimostrare di non essere un hacker dopo diverse accuse portate a un’indagine da parte di Blizzard Korea.

Su Reddit, un post include informazioni sul problema:

La sua prestazione dominante negli scrims e nei tornei ha attirato l’attenzione della gente e alcuni giocatori hanno iniziato ad accusarla di hacking. Dopo aver vinto le qualificazioni per la Nexus Cup, la squadra avversaria ha richiesto ad Artisan di segnalare Geguri alla Blizzard Korea. Due professionisti scommettono addirittura che se non fosse un hacker, smetterebbero di giocare professionalmente.

Blizzard Korea ha confermato che l’abilità di Geguri era tutta sua, e mentre si sentiva giustificata, ha affermato che l’accusa l’ha messa molto sotto stress.

Lo stress del sessismo è qualcosa che molti devono affrontare in ogni campionato. Tre donne che hanno combattuto per unirsi alla NBA 2K League hanno dovuto affrontare una strada di abuso . Dei milioni di giocatori NBA 2K20, Hazel “hazelfierce” Childress , Wendi “ALittleLady87 ″ Fleming e Amber” ABPureBlood20 “Sammons si sono dimostrati tra i 6.000 migliori al mondo.

Childress:

Quando scoprono che sei una femmina, è finita

Ha anche rivelato di aver disattivato il microfono l’anno precedente. Tutte e tre le donne sono state ridicolizzate o hanno dovuto superare i progressi sessuali, sia da parte di compagni di squadra che concorrenti.

Fleming:

La mia prima mietitrebbia è stata piuttosto approssimativa. Entrare e ascoltare le cose che i ragazzi hanno dovuto dire è stato piuttosto scoraggiante.

Childress ha giocato nella combinata precedente come guardiano ma ha avuto difficoltà a giocare quando i compagni di squadra si sono rifiutati di ascoltare.

La guardia del punto è come il generale di corte, tu chiami i giochi. Ma ai ragazzi non piace davvero ascoltare le istruzioni di una donna, e quando non ascolti, è difficile vincere.

Ciò che molti non capiscono, però, è che questa atmosfera di abuso ha afflitto il mondo dei videogiochi sin dal suo concepimento. Tuttavia, la crescita degli Esport ha consentito a diverse aziende e organizzazioni professionali di provare efficacemente a combattere la tossicità e ad attirare una maggiore rappresentanza femminile.

Julie Truong, direttore delle operazioni commerciali di Philadelphia Fusion:

Crescendo mentre giocavo ai videogiochi, mi infastidivano il microfono. Avrei dovuto silenziare il mio microfono fino a quando non mi sono dimostrato prima.

Danielle Cohn, direttore esecutivo del programma di accelerazione tecnologica LIFT Labs di Comcast:

Puoi essere di qualsiasi genere, altezza, sfondo e puoi partecipare agli sport. Se vuoi costruire giochi, giocare, promuovere giochi, questo è un business, puoi avere un lavoro al suo interno, puoi avere un ottimo lavoro al suo interno e puoi divertirti molto lungo il cammino.

Ma mentre il percorso verso una carriera di Esport può sembrare più promettente per le donne ora, è ancora una battaglia in salita costante, esasperante.

Alice Leaman, ufficiale di collegamento di scuole e college della British Esports Association:

Voglio fare la differenza: incoraggiare un’ulteriore partecipazione femminile, abbattere le barriere e contribuire a creare una comunità di Esport inclusiva per tutti.

Mentre la British Esports Association rimane concentrata nel Regno Unito, il comitato Women in Esports sta sviluppando una fonte positiva di energia e competenza in tutto il settore degli Esports. L’agenda del comitato è un passo promettente verso l’accettazione e l’inclusione globali all’interno di un settore che è innegabilmente in crescita.