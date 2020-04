Call of Duty Modern Warfare: nuove modalità e XP doppi questa settimana

Meno di una settimana fa è uscita la Season 3 di Call of Duty Modern Warfare (qui un nostro articolo) e già ci sono ulteriori novità in arrivo. La Activision ha annunciato per tutti i giocatori diversi giorni di punti XP doppi, nuovi bundle, una nuova modalità su Warzone, e che ritornerà giocabile una modalità classica di Modern Warfare 3: Zona di Lancio.

“I giocatori ottengono punti stando all’interno della Zona di Lancio. Il primo team che raggiunge il punteggio totale necessario, o ha ottenuto più punti quanto il tempo finisce, ottiene la vittoria”

Si possono quindi ottenere punti difendendo la Zona di Lancio e raccogliendo gli approvvigionamenti che vengono lanciati nel corso della partita. Oltre a questa modalità ne è stata aggiunta un’altra chiamata “Follia Pura”, un frenetico moshpit 10 vs 10. Ultima ma non ultima, una nuova modalità di Warzone chiamata “Cecchini e Fucili a Canna Liscia”, che limita appunto le armi ai fucili a canna liscia e a quelli da cecchino, cambiando le strategie richieste per vincere.

La Activision ha inoltre dato ai giocatori, in questa settimana, la possibilità di ottenere punti esperienza e punti arma doppi. L’evento doppia XP verrà lanciato infatti il 17 aprile alle 10:00 PT / 13:00 ET/ 18:00 UK e andrà avanti fino al 20 aprile, stesso orario, per le modalità di gioco Multiplayer, Coop. e Warzone.

Oltre a questo, sarà possibile acquistare nuovi bundle tra cui “Twin Dragons”, che aggiunge la possibilità di ottenere due progetti leggendari dorati e due temi personalizzabili, e il bundle “Cleanup Crew” per Otter, che contiene una nuova skin, nuovi progetti arma epici, un salto di livello battlepass, un orologio e molto altro. Potete trovare tutti i dettagli sulle novità di questa settimana in Call of Duty sul blog della Activision.