PlayStation 4: due giochi gratuiti tramite l’iniziativa Play at Home

Sony Interactive Entertainment ha annunciato la nuova iniziativa “Play at Home”, che permette ai giocatori di mettere le mani su due titoli per PlayStation 4. Si tratta di un regalo per alleviare la quarantena dovuta dal COVID-19 (Coronavirus). Play at Home consta di due parti: in primo luogo, offrire giochi gratuiti affinché la community PlayStation possa divertirsi a casa; infine, istituire un fondo per aiutare gli studi di sviluppo indipendenti più piccoli, che potrebbero versare in condizioni di difficoltà economiche e si trovano impossibilitati a creare esperienze straordinarie per i giocatori.

A sostegno dell’iniziativa Gioca a casa, Sony vuole provare a trasformare possibili momenti di noia in divertimento, offrendo Uncharted: The Nathan Drake Collection e Journey, gratis per un periodo limitato di tempo e tramite download digitale, dal 16 aprile alle ore 1:00am CEST al 6 maggio 2020 alle ore 1:00am CEST . Una volta riscattati i giochi, saranno disponibili nella libreria per sempre. Parlando di console, avete letto il nostro editoriale sui due nuovi controller next-gen?