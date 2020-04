LLA di Riot Games si rinnova con la partnership di Ax

La Liga Latinoamérica (LLA) di Riot Games , la principale competizione della League of Legends in America Latina , ha annunciato una partnership con Ax .

L’accordo vedrà Ax, un marchio di prodotti per toelettatura maschile noto anche in determinati territori come Lynx , che fornirà supporto agli Esport della League of Legends in America Latina per il resto del 2020.

Lo scorso ottobre, Ax è entrato in una sponsorizzazione pluriennale per gli Esports di League of Legends . L’accordo vide Ax come partner ufficiale per la cura degli uomini negli eventi globali di League of Legends: l’invito a metà stagione, il campionato del mondo e l’evento All-Star.

Lila López, direttore marketing di Ax , ha commentato l’accordo:

Ad AXE® siamo lieti di far parte di questa importante alleanza con la Lega latinoamericana, poiché League of Legends non riguarda solo un modo di giocare, ma un modo di vivente.

L’espansione della partnership tra le due società arriva dopo che Riot Games ha unito le sue precedenti leghe per l’America Latina Nord e l’America Latina Sud in un’unica competizione, a seguito dell’accordo di un accordo con la rete televisiva messicana Azteca Deportes. Da allora, la LLA ha anche svelato una nuova identità di marca , che mira a riaccendere l’interesse del pubblico in seguito alla fusione dei due campionati.

Daniel Morales, Account Manager di Esports presso Riot Games LATAM , ha anche condiviso i suoi pensieri sull’accordo:

Siamo lieti di vedere come i nostri partner globali vedono l’opportunità di sviluppare azioni insieme alla LLA in Messico e in America Latina. Essere in grado di lavorare con AXE® ci consente di sperimentare le stesse azioni viste in eventi come Worlds e MSI con i nostri giocatori in tutta la regione.