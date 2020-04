ELEAGUE alla vetrina delle finali di Air Mortal Kombat su TBS

Turner e il marchio di Esport di IMG ELEAGUE hanno collaborato con Warner Bros. Interactive Entertainment per trasmettere uno speciale di due ore su TBS il 17 aprile con il recente evento del campionato Mortal Kombat 11 Final Kombat 2020.

Final Kombat è stata una delle ultime competizioni di Esport dal vivo che si sono svolte prima che la diffusione del nuovo coronavirus (COVID-19) spingesse gli eventi a cancellare, rimandare o spostarsi online. Il torneo si è svolto l’8 marzo e prevedeva un montepremi di $ 100.000 USD. Per motivi di coronavirus, gli organizzatori hanno annullato il torneo Qualificazioni Last Chance che si sarebbe svolto il 7 marzo e non hanno permesso agli spettatori dal vivo di partecipare al luogo della competizione.