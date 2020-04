Esports Players League in partnership con Paytm First Games

Esports Players League (ESPL), una rete e piattaforma di tornei di Esports, ha annunciato una partnership con Paytm First Games (PFG) per entrare negli Esports indiani.

Attraverso questa partnership, PFG presenterà al pubblico indiano i tornei online focalizzati sugli Esport mobili di ESPL. PFG supervisionerà il lancio della piattaforma di Esport amatoriali di ESPL in India, eseguirà tornei, acquisirà utenti, garantirà sponsorizzazioni locali e accordi di partnership e creerà contenuti multimediali locali. ESPL fornirà la soluzione tecnologica, sponsorizzazioni globali, accordi con i media e una strategia di Esport secondo l’annuncio.

La partnership tra PFG ed ESPL mira a offrire campionati e tornei amatoriali all’interno del paese in un momento in cui i giochi online stanno prendendo piede come una forma di intrattenimento casalingo. L’India è attualmente sotto un blocco imposto dal governo fino al 3 maggio a causa della nuova pandemia di coronavirus (COVID-19).

Sudhanshu Gupta, COO di Paytm First Games, ha dichiarato:

Mentre centri commerciali, cinema e popolari luoghi di ritrovo si chiudono temporaneamente a seguito dell’epidemia di COVID-19, i giochi online stanno diventando un’opzione popolare per l’intrattenimento domestico. Esportare sta rapidamente espandendo la sua base di giocatori in India. La nostra partnership con ESPL si concentra su campionati dilettanti di base e lo spazio degli Esport mobili. Questa partnership ci aiuterà a lanciare i tornei di Esport unici in India che amplieranno ulteriormente il panorama dei giochi online in India.

Paytm First Games è la piattaforma di gioco digitale di Gamepind Entertainment Private Limited, una joint venture tra AGTech Holdings Limited del Gruppo Alibaba e One97 Communications Limited, la società madre della più grande piattaforma di servizi finanziari e pagamenti digitali dell’India Paytm (del valore di $ 17 miliardi di dollari) . Ha annunciato il suo ingresso negli Esport indiani l’8 aprile collaborando con Supercell per annunciare un torneo di Clash Royale .

ESPL è un fornitore di piattaforme di tornei di Esport che si concentra sugli Esport mobili con sede a Singapore e uffici regionali a Colonia e Los Angeles. Il 4 marzo ha annunciato di aver raccolto una somma non rivelata di finanziamenti dall’impresa di venture capital in fase iniziale 500 Startup. Ha accordi di partnership nel sud-est asiatico e in America Latina, inclusa una partnership con i media con la rete televisiva di Esport eGG Network. La società è co-fondata da Michael Broda, ex CEO di esports.com, Kin Wai Lau, fondatore della società australiana di sviluppo e pubblicazione di giochi iCandy Interactive Limited (ASX: ICI), e Datuk Azrin Bin Mohd Noor, fondatore e amministratore delegato di società di tecnologia e dati comportamentali Sedania Innovator Berhad.

Almeno altre sei piattaforme di tornei sono attualmente attive nel settore degli Esports in India. Questi includono piattaforme di gioco con denaro reale come Sequoia, Times Internet e Mobile Premier League, sponsorizzato da GoVentures , che ha recentemente collaborato con SoStronk a gennaio; e WinZO Games che hanno raccolto $ 5 milioni a luglio 2019 in un round della serie A guidato da Kalaari Capital insieme alla piattaforma di messaggistica e pagamenti Hike.