Fortnite Capitolo 2 Season 2 estesa ai primi di giugno

Fortnite è ancora uno dei titoli più importanti al mondo, e in un momento come questo in cui quasi tutto il pianeta è fermo a causa della pandemia di COVID-19, lo sparatutto free-to-play sta raggiungendo sempre più giocatori. Fortnite ha avuto una specie di morbido rilancio a inizio anno con il Chapter 2, e la sua Season 2 ha un astuto tema “agente segreto”.

La Season 3 sarebbe dovuta partire dal 30 aprile, ma la Epic Games ha invece annunciato sul sito ufficiale che la terza stagione verrà lanciata il 4 giugno. Non è specificato il motivo di questo ritardo, ma sicuramente avrete più tempo per agire sotto copertura e cercare di ottenere l’ombrello dei Kingsman o trovare idee a tema Deadpool (qui i trucchi per ottenerli). In ogni caso la Epic Games ha annunciato che fino al 4 giugno ci saranno molteplici update, nuove missioni, bonus XP e molto altro ancora.