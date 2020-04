Agents of SHIELD: rivelata la data della messa in onda dell’ultima stagione

Agents of SHIELD è una delle serie televisive dell’ABC che ha dato avvio ai prodotti Marvel televisivi: dal 2013, le avventure di Phil Coulson e della sua squadra hanno sempre seguito in maniera parallela le imprese dei supereroi sul grande schermo, spesso facendo esplicite citazioni o riferimenti a quanto accadeva nel MCU. L’estate scorsa sono terminate ufficialmente le riprese della settima e ultima stagione dello show, che finalmente ha una data di rilascio ufficiale.

Qualche ora fa, infatti, sul profilo Twitter di Marvel Entertainment, è stata rivelato il giorno della premiere, previsto per il 27 maggio prossimo. Inoltre, il co-creatore della serie, Jed Whedon, ha condiviso su Instagram il teaser dell’opera. Senza ulteriori indugi, vi lasciamo al materiale in questione, che potete trovare qui sotto.

ICYMI: See the latest teaser and art for the final season of "Marvel's #AgentsofSHIELD"! https://t.co/KuxBn8wXZG

— Marvel Entertainment (@Marvel) April 15, 2020