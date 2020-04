Doctor Strange: il secondo capitolo sarà diretto ufficialmente da Sam Raimi

Doctor Strange and The Multiverse of Madness è il secondo capitolo del cinecomic incentrato sull’iconico stregone del MCU, tra i lungometraggi più attesi della Fase 4. L’opera, che secondo le nuove disposizioni della Marvel, dovrebbe arrivare il 5 novembre 2021, è ancora avvolta nel mistero, anche se qualche tempo fa era stato fatto il nome di Sam Raimi come regista del progetto.

Doctor Strange: finalmente abbiamo la conferma

E finalmente, dopo un paio di mesi, l’ufficialità è arrivata: il noto filmaker, che ha alle spalle pellicole del calibro de La casa, la trilogia di Spider-Man e L’armata delle tenebre, in un’intervista riportata da ComingSoon.net ha confermato la voce. Mentre stava discutendo con un giornalista sull’easter egg di Spider-Man 2 che cita il personaggio di Strange, Raimi ha commentato:

Ho adorato Doctor Strange da bambino, ma ero sempre alla ricerca di Spider-Man e Batman, probabilmente era al numero cinque per me dei grandi personaggi dei fumetti. Era così originale, ma quando abbiamo avuto quel momento in Spider-Man 2 non avevo idea che avremmo mai fatto un film su Doctor Strange, quindi è stato davvero divertente per me che per coincidenza quella battuta fosse nel film. Devo dire che avrei voluto avere la lungimiranza di sapere che sarei stato coinvolto nel progetto.

Non vediamo l’ora di sapere di più sul prodotto e sull’impronta autoriale che avrà, con alle spalle un nome così noto del cinema.