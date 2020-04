Con Game Together Bundle ottieni tantissimi titoli a 1$

La 2K, in collaborazione con Humble Bundle, ha creato il “Game Together Bundle”, una fantastica opportunità per ottenere titoli a prezzi scontati, e al contempo fare una donazione per le associazioni che combattono il Coronavirus. Per solo 1$ sarà possibile ottenere Spec Ops The Line, Sid Meier’s Pirates!, The Darkness 2 e Carnival Games VR. Se la donazione sarà maggiore, si otterranno anche BioShock: The Collection, Civilization III: Complete, The Golf Club 2019 e NBA 2K Playgrounds 2.

Qualora decideste di essere generosi e spendere da 20$ in su, vi verrano dati anche: WWE 2K20, NBA 2K20, XCOM Enemy Unknown Complete Edition, Borderlands Game of the Year Enhanced e Borderlands The Handsome Collection, oltre a tutti i titoli citati prima. Basterà ansare sul sito della Humble Bundle per trovare tutti i titoli citati.

In ogni caso, qualsiasi sia la cifra che deciderete di spendere nel Game Together Bundle, tutto il ricavato verrà donato a tutte quelle associazioni che lavorano con l’Organizzazione Mondiale della Sanità per combattere il COVID-19. Potete trovare ulteriori informazioni sulle modalità di Humble Bundle in questo articolo.