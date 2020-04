Overwatch: il nuovo eroe Echo disponibile su tutte le piattaforme

Il trentaduesimo eroe di Overwatch, Echo, è finalmente disponibile per Xbox One, PlayStation 4, PC e Nintendo Switch. Echo è un robot con intelligenza artificiale, con la personalità di uno dei fondatori di Overwatch, la Dottoressa Mina Liao. Il nuovo eroe è un personaggio DPS che presenta interessantissime abilità come Tri-Shot, che permette di sparare tre colpi in contemporanea o Sticky Bombs che infligge moltissimi danni agli avversari con una detonazione rapida.

Echo inoltre può volare e canalizzare un raggio laser che infligge più danni a nemici e barriere con meno del 50% di vita. Ma la sua abilità fondamentale è Duplicate, che permette al robot di prendere non solo le sembianze di un eroe nemico, ma anche tutte le sue abilità.

Oltre al nuovo eroe, è stata aggiunta anche la “Competitive Open Queue”, ovvero una modalità competitiva senza nessuna restrizione di ruolo. Vi terremo aggiornati sui nuovi aggiornamenti di Overwatch, soprattuto dopo la notizia che Echo è l’ultimo eroe che verrà introdotto.