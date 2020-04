Chex Quest HD: in arrivo quest’estate su PC il remake dell’omonimo titolo del 1996

General Mills e la software house Flight School Studio (sviluppatrice dell’action game Creature in Well), hanno annunciato in arrivo per quest’estate come titolo free-to-play per PC via Steam di Chex Quest HD: remake multiplayer dello sparatutto in prima persona Chex Quest, uscito nel lontano 1996. Non essendo stata per il momento indicata un’ipotetica data di rilascio, non mancheremo d’informarvene via games news.

In Chex Quest HD, di cui potete vedere alcuni suoi screenshots alla fine di questa news, vi ritroverete nei panni di uno dei sei personaggi del Chex Mix Squadron con una ben duplice missione: liberare i cittadini del remoto pianeta di Bazoik, il cui avamposto della Intergalactic Federation of Snacks’ è stato assaltato da oscure creature provenienti da un’altra dimensione, nonché salvare la galassia da questa minaccia mangia-cereali chiamata Flemoid. A voi l’obiettivo di riportare questi invasori nella loro dimensione domestica, e a voi la scelta di catapultarvi in questo curioso titolo in modalità single player o multiplayer (richiede due USB controller compatibili).

