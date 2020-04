Valorant: forse possibile una versione anche per mobile

Valorant, tentativo della software house statunitense Riot Games di oltrepassare la soglia virtuale del mondo degli eroici sparatutto per PC, ha visto in questi giorni l’esordio della closed beta (annunciata per il 7 aprile scorso) e l’inizio di questa esperienza per chi ha avuto la possibilità di conoscere sin da ora il gioco. Ed è proprio con questa che alcune persone hanno rilevato un’interessante curiosità, che potrebbe forse portare in un futuro prossimo anche ad una sua versione mobile.

Un’intrigante scoperta svelataci da Spacixr, utente Reddit, mentre giocava a Valorant con il laptop. Messo questo in modalità tablet, non solo è rimasto attonito dal fatto che il gioco funzionava, ma che aveva anche i controlli mobili. Come si evince poi nei commenti, sembra che alcune icone indicanti un tipo di versione mobile siano già state scoperte diverse settimane fa. Questo non significa forzatamente che il gioco sarà lanciato anche su mobile ma, il fatto che Riot Games ha di per sé un’incisiva presenza su questa piattaforma, potrebbe non escludere un suo futuro annuncio anche per questa.