L’evento Nexus Oscuro di Heroes of the Storm è finalmente disponibile

La Blizzard ha finalmente reso disponibile l’evento Nexus Oscuro di Heroes of the Storm.

“Il Signore dei Corvi è stato finalmente sconfitto, ma il caos e l’odio continuano a diffondersi nel Nexus. Alcuni eroi, come i nobili protoss Tassadar e Fenix, si sono avventurati nella spaccatura, mettendo a rischio la propria sanità mentale per rallentare la corruzione. Altri, attratti da tutto quel potere, hanno cercato di impadronirsene. Alamorte ha spiccato il volo verso il violento cuore del Nexus Oscuro per cibarsene.”