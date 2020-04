Bungie lancia una campagna di raccolta fondi per supportare i lavoratori della sanità in tutto il mondo

Bungie, software house di Halo e Destiny, ha deciso di rispondere al problema legato al Covid-19 lanciando una campagna di raccolta fondi per supportare i lavoratori della sanità in tutto il mondo, dal nome “Cuore di Guardiano”. Nelle sole prime 24 ore la community ha raccolto 350.000 dollari.

Con tutti i profitti devoluti in beneficenza a Direct Relief, questa campagna raccoglierà fondi per acquistare attrezzature per i lavoratori del comparto sanità che operano in prima linea in tutto il mondo. La community di content creator di Bungie in tutto il mondo sta partecipando per dare il suo aiuto. I giocatori che doneranno 20 dollari o più riceveranno uno speciale emblema in-game di Destiny 2 chiamato Cuore di guardiano.

The Guardian's Heart Initiative 💗 Stream to support @DirectRelief 💗 Provide international support for COVID-19 💗 Donate $20 or more and receive a special emblem 💗 Inspire togetherness in support of our fellow Guardianshttps://t.co/drxVM6njtw pic.twitter.com/z0FJUlx8Qa — Bungie (@Bungie) April 13, 2020

La campagna è gestita attraverso la piattaforma di donazione Tiltify. I donatori che doneranno 20 dollari o più riceveranno una e-mail entro una settimana dopo aver completato la propria donazione che conterrà il codice dell’emblema e le istruzioni per riscattarlo su Bungie.net.

Secondo quanto specificato nella loro mission: “Direct Relief è un’organizzazione umanitaria di aiuto attiva in tutti i 50 stati degli USA e in più di 80 nazioni con lo scopo di migliorare la salute e le vite delle persone povere o in situazioni di emergenza indipendentemente dal credo politico, religioso o dalla possibilità di pagare“.

Per maggiori informazioni e dettagli sulla campagna di raccolta fondi potete leggere questo articolo su Bungie.net.

Note:

– Ogni donatore riceverà un emblema

– Le donazioni di 20 dollari e oltre sono benvenute, ma non garantiscono più emblemi

– Donazioni ulteriori fatte con la stessa e-mail non garantiranno più emblemi