World War Z GOTY Edition: presto anche su Switch

Dopo PC, PlayStation 4 ed Xbox One, Saber Interactive e Focus Home Interactive, annunciano che lo sparatutto-zombie in terza persona World War Z approderà prossimamente anche su Nintendo Switch con una edizione completamente rinnovata dal titolo Game of the Year Edition, contenente:

gioco base;

il Weapon Pack con Lobo Weapon Pack, il Biohazard Weapon Pack, il Military Bundle Weapon Pack, il nuovo Last Aid Weapon Pack insieme ad un altro weapon pack in arrivo prossimamente;

il Characters Pack con il Professionals Character Skin Pack ed il War Heroes Character Skin Pack;

un nuovo episodio composto da tre missioni PvE che vivrete nel soleggiato scenario della mediterranea Marsiglia;

tutti i DLC precedentemente usciti per World War Z.

In attesa dunque di conoscere l’esatto giorno di rilascio di World War Z GOTY Edition per Nintendo Switch, vi sveliamo invece sin da ora che il lancio della GOTY Edition su Epic Games Store, PlayStation 4 ed Xbox One è previsto per il 5 maggio. Vi ricordiamo quindi che avrete accesso ad un anno di contenuti gratuiti aggiuntivi come la Horde Mode Z, il crossplay Xbox One-PC, una modalità sfida settimanale, la six-skulls difficulty setting, nuove missioni PvE ed ulteriori avversari che aspettano solo voi.

E per finire (ovviamente, in attesa della prossima games news in merito), oltre ad incuriosirvi qui con la possibilità che World War Z possa diventare in futuro un franchise, vi lasciamo alla fine di questa news con una serie di screenshots dedicati a quel che vi aspetta di vivere a Marsiglia con la GOTY Edition.