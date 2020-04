Disney Plus rende omaggio allo Star Wars Day con la premiere di Disney Gallery: the Mandalorian e la conclusione di Clone Wars

Il 4 maggio si festeggia lo Star Wars Day, evento creato dai fan e diventato nel tempo un fenomeno globale che celebra la saga. Disey Plus (che ha superato i 50 milioni di iscritti), ha deciso di unirsi alla festa proponendo al proprio pubblico la conclusione di Star Wars: The Clone Wars, insieme alla premiere mondiale della nuova docu-serie in 8 episodi Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian.

Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian è una serie documentario in 8 episodi che svela i retroscena di The Mandalorian. Ogni capitolo esplora un diverso aspetto della prima serie televisiva live action ambientata nella galassia di Star Wars, attraverso interviste, scene inedite e tavole rotonde presentate da Jon Favreau.

“Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian è un’opportunità per i fan della serie di dare un’occhiata dall’interno e riuscire a vedere con una diversa prospettiva, e magari comprendere meglio, come è stato realizzato The Mandalorian, conoscendo alcune delle persone piene di talento che hanno contribuito alla realizzazione della prima stagione” – afferma Favreau. “Realizzare la serie è stata un’esperienza fantastica e non vediamo l’ora di poterla condividere con il pubblico”.

Per quanto riguarda invece Star Wars: The Clone Wars, uno dei capitoli della saga di Star Wars maggiormente acclamati dalla critica, si concluderà dopo sette stagioni in un giorno speciale, offrendo ai fan di tutto il mondo l’opportunità di vedere insieme il finale di serie durante lo Star Wars Day. Qui sotto potete vedere lo spot tv pubblicato nelle ultime ore.