F1 2020 annunciato da Codemasters, arriverà in estate

Codemasters ha ufficialmente annunciato da poche ore F1 2020, titolo che raggiungerà gli scaffali dei negozi dal 10 luglio 2020 su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia, in cui il nuovo capitolo dedicato alla Formula uno vanterà di diverse aggiunte piuttosto interessanti per i fan che aspettavano con trepidazione questo nuovo capitolo tutto da scoprire.

Inoltre, proprio per rendere omaggio a Lewis Hamilton in seguito ad aver raggiunto il record di sette vittorie ottenute nel Campionato Mondiale, Codemasters ha successivamente svelato anche la Michael Schumacher Deluxe Edition, di cui vi riportiamo i seguenti contenuti:

Tre giorni d’accesso anticipato

livree a tema

oggetti estetici per la personalizzazione pilota

quattro vetture: 1991 Jordan 191, 994 Benetton B194, 1995 Benetton B195 e 2000 Ferrari F1-2000

set esclusivo come bonus prenotazione

Come se non bastasse, la compagnia ha svelato una modalità che non è mai stata introdotta fin’ora nella saga: Il Mio Team. Quest’ultima permetterà ai giocatori di creare una propria squadra per poi vederla debuttare alla line-up 2020 programmata insieme ad una nuova esperienza di drive-manager.

Il mio Team e la modalità Carriera in F1 2020 permetteranno ai giocatori una maggiore flessibilità nella scelta delle tre lunghezze della stagione. I giocatori possono scegliere tra la stagione completa e originale di 22 gare e tra delle opzioni più brevi con 10 o 16 gare, incluse il circuito di Hanoi e il circuito di Zandvoort. Per godersi ancora di più il gioco con gli amici, fa il suo ritorno lo split-screen per due giocatori, insieme ad una serie di nuove opzioni progettate per aiutare i nuovi giocatori ad adattare la sfida di F1 in base alle loro competenze. Queste modalità si aggiungono alle esperienze di gara classiche di F1 e F2 che rimangono impegnative come non mai per chi ama l’intensità delle corse simulative.