Super Magbot: magnetic platformer annunciato per PC per il 2021

Torna Team17 annunciando che, per il 2021, pubblicherà per PC via Steam il magnetic platformer sviluppato dalla software house Astral Pixel dal titolo Super Magbot: nome dell’esploratore robot con cui avrete l’occasione di navigare tra i molteplici ambienti hardcore platforming del suo pianeta natale da salvare.

In Super Magbot, avrete dunque il non facile compito di salvare il sistema di Magnetia, ormai colto dalle mire oscure di un’entità malvagia tutta da scoprire. Preparatevi quindi ad usare il vostro potere di attrazione magnetica per catapultarvi di piattaforma in piattaforma, quello di repulsione magnetica per spingervi attraverso l’aria, nonché a raccogliere energia aggiuntiva che vi preparerà per le successive sfide che vi aspetteranno di livello in livello.

E sempre per il 2021, è previsto il lancio di un incredibile avventura acquerellata in 3D che vi invitiamo a scoprire qui!