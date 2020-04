Amazon Prime Video: 4 nuovi film e un concerto live presto in arrivo

Amazon ha annunciato alcune novità in arrivo questo aprile sulla piattaforma on demand Prime Video. Si tratta di quattro film e un concerto live: Bombshell – La voce dello scandalo, Cosa mi lasci di te, Il principe dimenticato, Qua la Zampa 2 – Un amico è per sempre, e One World: Togheter a Home.

Bombshell – La voce dello scandalo (dal 17 aprile):

Basato su fatti realmente accaduti, Bombshell racconta l’incredibile storia delle donne che hanno spodestato l’uomo che ha contribuito a creare il più potente e controverso impero dei media di tutti i tempi, Fox News. Uno straordinario ritratto delle scelte coraggiose di tre donne, molto differenti tra loro, che decidono di lottare contro un sistema di potere e di abusi, che vigeva indisturbato

Cosa Mi Lasci Di Te (dal 17 aprile):

Cosa Mi Lasci Di Te è la storia vera della stella della musica Jeremy Camp e del suo viaggio di amore e forza che sembra dimostrare che c’è sempre speranza.

Vi siete mai chiesti quanto dura il vero amore? Basta una canzone per far volare l’anima oltre l’eternità.

Saranno proprio KJ Apa, protagonista di Riverdale, e Britt Robertson ad interpretare la vera storia di Jeremy e Melissa.

One World: Togheter at Home (18 aprile)

In questo momento in cui il mondo si è unito per combattere la diffusione della pandemia del COVID-19 coronavirus, Global Citizen e la World Health Organization (WHO) hanno annunciato One World: Together At Home un evento speciale per tutto il mondo per supportare la lotta al COVID-19.

Lo speciale andrà in onda live alle ore 02:00 italiane di Domenica 19 Aprile e sarà disponibile in streaming su varie piattaforme tra cui Amazon Prime Video, Alibaba, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo, e YouTube.

La diretta virtuale vuole creare unione tra tutte le persone affette da COVID-19 e allo stesso tempo celebrare gli operatori sanitari di tutto il mondo in prima linea per salvare vite.

Il Principe Dimenticato (24 Aprile)

Il Principe Dimenticato racconta la storia di Djibi, un papà single la cui vita intera gira intorno alla propria figlia di 8 anni, Sofia. Ogni sera nel loro rituale della storia della buonanotte il papà porta Sofia a “Storyland”, uno studio cinematografico di fantasia in cui le loro fiabe prendono vita e in cui Djibi interpreta sempre un eroico Principe Azzurro. Tre anni più tardi e quasi adolescente, Sofia inizia a distanziarsi dalle storie del padre che non ricopre più il ruolo di eroe. Djibi deve quindi trovare il modo di ritornare l’eroe della vita e delle storie di sua figlia.

Qua la Zampa 2 (dal 24 aprile)

Alcune amicizie durano più di una vita. In Qua La Zampa 2, sequel del commovente Qua la Zampa, l’amato cane Bailey trova una nuova sistemazione e forma un nuovo legame indistruttibile che porterà lui e le persone che ama in situazioni che non avrebbero mai immaginato.

Ricordiamo oltretutto che da domani 16 aprile sarà disponibile su Amazon Prime Video il lungometraggio The Lighthouse.