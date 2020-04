gamescom 2020: cancellata l’edizione di quest’anno a causa del Coronavirus

Purtroppo, sono arrivate spiacevoli notizie per tutti coloro che non vedevano l’ora di prendere parte alla gamescom 2020, kermesse con sede a Colonia. Ebbene, secondo quanto annunciato nel corso delle ultime ore, siamo venuti a conoscenza che l’edizione di quest’anno non si terrà in alcun modo a causa della diffusione del Coronavirus, pandemia che sta mettendo in ginocchio alcuni paesi soprattutto in ambito economico e sociale.

Questa scelta è stata adottata dai responsabili dell’evento proprio dalle disposizioni fornite dal governo tedesco, in quanto prevedono l’assoluto divieto di assembramenti fino al 31 agosto 2020. Ma non è tutto perduto, infatti, con ogni probabilità, la gamescom 2020 si terrà unicamente in digitale, permettendo ai vari sviluppatori di rivelare i propri progetti ai giocatori, anche se non abbiamo informazioni al momento sulla questione. Sapevate che anche l‘E3 2020 è stato cancellato a causa del Coronavirus?