Tour The France 2020: ecco il trailer della visuale in prima persona

Poco fa sono state ufficializzate le nuove date del Tour de France 2020, con lo slittamento, dato dall’emergenza coronoavirus, da giugno ad agosto. Si partirò il 29 agosto per chiudere il 20 settebre. Cyanide Studio, che sta sviluppando il gioco ufficiale della centosettesima edizione della manifestazione più nota del ciclismo, e poco fa ha pubblicato un nuovo trailer.

Il filmato s incentra sul suo nuovo gameplay in prima persona, e il gioco sarà disponibile per la prima volta su Steam. Con questa nuova camera in prima persona, si potrà provare a vivere un esperienza più realistica. Volate, pendenze ripide e sprint ad alta velocità saranno avranno sicuramente un effetto ancora maggiore quest’anno. Tour de France 2020 sarà disponibile il 4 giugno su console (PlayStation 4 e Xbox One) e in seguito su PC.