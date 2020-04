DreamHack lancia la Northern League of Legends Championship

DreamHack ha collaborato con Riot Games per lanciare Northern League of Legends Championship, una lega che copre il Nord Europa.

L’accordo tra DreamHack e Riot Games per l’evento durerà per tre anni.

La stagione inaugurale del Northern League of Legends Championship è prevista per giugno con la stagione regolare che si gioca online. Le finali dell’evento, tuttavia, si terranno al DreamHack Summer a Jönköping, in Svezia, ad agosto.

Chiamato anche NLC, l’evento è “supportato da un nuovo ecosistema competitivo nella serie Telia Esports”. Si dice che l’ecosistema includa leghe nazionali in Finlandia, Norvegia, Danimarca e Svezia e UKLC per Regno Unito e Irlanda.

Michael Van Driel, Chief Product Officer di DreamHack , ha parlato dell’impresa in un comunicato:

DreamHack è stato il principale organizzatore di Esport nei paesi nordici per molto tempo e siamo molto entusiasti di collaborare con Riot a lungo termine per creare un ecosistema più stabile per giocatori, fan e squadre intorno a League of Legends. In collaborazione con 12 migliori organizzazioni di team provenienti da tutti i diversi paesi qui, la NLC riteniamo che sarà la migliore competizione di Esport regionale là fuori.

Dodici organizzazioni di tutti i paesi summenzionati hanno confermato la loro partecipazione, tra cui ENCE, Nordavind, Singularity, Excel Esports, Fnatic e Barrage. Il montepremi minimo per una stagione è di 1 milione di corone svedesi (£ 80.000).

Mo Fadl, Head of Publishing Nordics di Riot Games , ha aggiunto: