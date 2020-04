Riot Games svela l’approccio iniziale agli Esport per VALORANT

Riot Games ha pubblicato i suoi piani di Esports iniziali per il suo titolo sparatutto in prima persona gratuito , VALORANT.

Lo sviluppatore ha svelato i pilastri fondamentali dei suoi sforzi e le linee guida della concorrenza della comunità.

Riot Games afferma che l’integrità competitiva, l’accessibilità e l’autenticità sono in prima linea nei suoi piani per gli sforzi competitivi di VALORANT. Sta cercando di rendere il gioco adatto agli aspiranti giocatori professionisti con una “competizione basata sul merito”.

Le linee guida della community sono state ideate per guidare gli organizzatori di tornei di terze parti quando si tratta di pianificare eventi sullo sparatutto in prima persona.

Lo sviluppatore ha anche rivelato di aver incontrato oltre 100 organizzazioni di Esport per condividere i suoi piani per il titolo e raccogliere feedback. Tuttavia, non ha nominato nessuna delle organizzazioni con cui ha intrattenuto un dialogo.

Whalen Rozelle, Senior Director di Global Esports presso Riot Games , ha parlato dell’annuncio in un comunicato: