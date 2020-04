NODWIN Gaming nomina Actimedia come partner PR

La società indiana di Esport NODWIN Gaming ha firmato Actimedia come partner ufficiale di pubbliche relazioni e comunicazione.

Actimedia ha oltre 22 anni di esperienza nel settore aziendale, del lusso e della moda.

Amitabh Saksena, direttore di Actimedia , ha parlato dell’affare in un comunicato:

NODWIN Gaming è un marchio dinamico che ha conquistato il mercato degli Esport con i suoi IP innovativi e alcune proprietà di e-sport molto interessanti come DreamHack e ESL India Premiership. NODWIN Gaming ha costantemente migliorato il proprio portafoglio per far crescere il verticale nascente ma in rapida evoluzione degli Esport nel paese. Non vediamo l’ora di portare questo giro adrenalinico al livello successivo.

A marzo, NODWIN Gaming ha ampliato la propria attività in Sudafrica . Più tardi quel mese, Tencent ha contattato l’azienda per organizzare il PUBG Mobile Club Open e PUBG Mobile Pro League nell’Asia meridionale.

Sidharth Kedia, CEO del gruppo NODWIN Gaming , ha aggiunto:

Questo è un momento molto emozionante nel ciclo di vita aziendale di NODWIN. Siamo cresciuti dell’80% nell’ultimo anno, abbiamo ampliato la nostra impronta globale entrando in Medio Oriente e in Sudafrica e ora stiamo cercando di fare la prossima grande spinta, sia in termini di creazione di IP globali che di preparazione per il business D2C. Siamo lieti di entrare a far parte di Actimedia come nostri partner PR e non vediamo l’ora di una lunga collaborazione con loro. La loro esperienza nella creazione di immagini del marchio entusiasmanti che si allineano perfettamente con i nostri obiettivi aziendali costituisce il punto cruciale di questa partnership.