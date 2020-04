Ghost of Tsushima rischia il rinvio? Emerge un cambio di data

Ghost of Tsushima è la prossima grande esclusiva di PlayStation 4 attesa con trepidazione dagli utenti. Il titolo di Sucker Punch è atteso sulla console ammiraglia di Sony Interactive Entertainment il prossimo 26 giugno, ma a quanto pare l’ipotesi di un possibile rinvio inizia a farsi strada anche in questo caso. Ma la nuova esclusiva può davvero fare la fine di The Last of Us Part II?

Tramite il PlayStation Store canadese, come segnalato tramite il forum Reddit, c’è stato un cambio di data d’uscita, ovvero dal 26 giugno all’1 agosto. Questa nuova data cade di sabato e dunque, potrebbe trattarsi di un nuovo placeholder, come di un problema al database del negozio canadese. Attualmente, sul PlayStation Store italiano viene ancora indicata come data di pubblicazione dell’IP il 26 giugno e dunque, non resta che monitorare la situazione per ulteriori aggiornamenti legati a Ghost of Tsushima.