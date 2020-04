Gameloft festeggia 20 anni: giochi gratis per tutti

Gameloft, una delle società più conosciute soprattutto in ambito gaming mobile, spegne 20 candeline. Ma i regali sono tutti per gli utenti! Fondata a Parigi all’inizio del nuovo millennio con la missione di creare videogiochi mobile, l’azienda si propone oggi come una software house multipiattaforma, con titoli disponibili per smartphone, PC, console e altri dispositivi. Con questo traguardo, il colosso consolida ulteriormente la sua appartenenza al pantheon esclusivo di sviluppatori e publisher che hanno aiutato a creare il mercato dei videogiochi mobile fin dalle sue fasi iniziali ed è orgogliosa di potersi guardare indietro conscia dell’impatto che ha esercitato sull’industria del gaming nel suo complesso.

Con 20 anni di storia alle spalle, quasi 800 giochi pubblicati e un brillante futuro davanti, Gameloft punta ad estendere ulteriormente i propri orizzonti per gli anni avvenire. Ecco le dichiarazioni dello Chief Finance Officer Alexandre de Rochefort:

“Vent’anni sono un traguardo importante, uno di quelli per cui vale la pena fermarsi a riflettere. Questo è un momento di grande festa per noi, un momento in cui guardare indietro e constatare quanto l’industria si sia evoluta, ricordare un inizio fatto di giochi più semplici per cellulari più semplici e apprezzare un futuro fatto di nuove tecnologie e device più potenti che permettono agli sviluppatori di spingersi oltre i limiti. Sono orgoglioso di dire che noi eravamo lì fin dall’inizio e che abbiamo aiutato a plasmare quella che è l’industria oggi.”

Per festeggiare questa occasione così speciale, l’azienda ha deciso di fare un regalo a tutti i giocatori: Gameloft Classics disponibile da oggi sui dispositivi Android (scaricabile qui). Gameloft Classics è una celebrazione di 20 anni di storia del mobile gaming. Lasciatevi travolgere dalla nostalgia e dal divertimento retrò riscoprendo 30 iconici e fondamentali giochi mobile, molti dei quali inediti per smartphone. Parliamo di un’app completamente gratuita e non monetizzata, si tratta di un regalo per i giocatori.

Il titolo riporta alla luce alcuni dei titoli più apprezzati come il classico puzzle mobile Bubble Bash 2, il gioco d’azione in cui sterminare non-morti Zombie Infection, il dating sim Date or Ditch 2, l’originale sparatutto mobile NOVA, l’indimenticabile gioco arcade Block Breaker Deluxe 2 & 3 e molti, molti altri.