Nintendo Switch Pro: l’ultimo aggiornamento ne conferma l’esistenza?

Nintendo Switch Pro è il fantomatico nuovo modello di Switch rumoreggiato più e più volte nel corso degli ultimi mesi, ma mai annunciato ufficialmente. Una nuova indiscrezione sulla console è emersa grazie all’arrivo del nuovo aggiornamento di sistema 10.0.0, che pre-annuncerebbe l’esistenza dell’hardware.

Un utente di Twitter ha analizzato il codice emerso dall’update, trovando una stringa che parlerebbe di una nuova console con tanto di secondo schermo incorporato ed esclusivo per questa versione della piattaforma di gioco della grande N. Se così fosse, la console potrebbe essere simile a 3DS, con tanto di componenti migliorati. Ovviamente, queste informazioni restano dislocate nella sfera dei rumor, almeno per il momento. Intanto, vi segnaliamo l’arrivo su Switch di World War Z!

Firmware 10.0.0 adds preliminary support for a new hardware model: "nx-abcd".

3 of the 5 new DRAM profiles are for this new hardware type and there's evidence of a secondary display of sorts being added exclusively on this model.

( ͡° ͜ʖ ͡°)

— Mike Heskin (@hexkyz) April 14, 2020