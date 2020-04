Capone: pubblicato il trailer del lungometraggio con Tom Hardy

Capone è il nuovo film biografico di Josh Trank (di cui vi abbiamo parlato qui), regista di Chronicle e del reboot de I Fantastici 4, che vede come protagonista Tom Hardy che presta il volto al celebre gangster di origini italiane che ha fatto tremare l’America nei primi trent’anni del 1900. Il lungometraggio, prodotto da BRON Studios, A Band Apart e Addictive Pictures, ha un cast formato anche da Linda Cardellini (nei panni di Mae Capone), Matt Dillon (che interpreta Johnny), Kyle MacLachlan (nella parte di Karlock) e molti altri divi noti del mondo di Hollywood. Il progetto viene dopo moltissimi altri film che hanno visto al centro delle vicende l’iconico delinquente, una vera e propria leggenda nell’ecosistema criminale.

Capone: l’inedito filmato

Qualche ora fa, il filmaker stesso dietro la pellicola, direttamente dal suo profilo Twitter, ha mostrato ai suoi followers il primo trailer della realizzazione che potete trovare qui sotto. Il video ci mostra un Hardy in splendida forma, nel ruolo di un decadente e sconfitto boss malavitoso, considerando anche il fatto che l’opera si concentrerà sugli ultimi anni di vita del personaggio. In attesa di altre informazioni in merito, vi ricordiamo che il film arriverà il 12 maggio (forse direttamente in streaming) e per ingannare il tempo, vi lasciamo al filmato.