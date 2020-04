What If: la produzione della serie animata sta continuando

What If è uno dei prodotti Marvel che vedrà prossimamente la luce su Disney Plus. Il progetto è una serie animata che rilegge alcune delle vicende che abbiamo visto nel MCU, mostrando delle realtà alternative: Captain America non-morto, Peggy che utilizza il siero del super soldato su di sé e molto altro ancora.

What If : i lavori non si fermano

Mentre il debutto della prima stagione è fissato per il 2021, la testata Newsarama ha divulgato un’informazione interessante: stando alle parole di Stephan Franck, responsabile dell’animazione, i lavori per i nuovi episodi stanno continuando anche da casa, nonostante il blocco del Covid-19. In questo caso la maggiore fortuna risiede nel fatto che si tratta di una serie che non coinvolge direttamente attori reali (solo la loro voce) e che la maggior parte del lavoro è elaborazione grafica e progettazione su pc. Non appena avremo novità in merito vi aggiorneremo direttamente nella sezione Movies del nostro sito.