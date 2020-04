Fairy Knights in arrivo anche per Nintendo Switch

La CFK ha annunciato che rilascerà il puzzle RPG Fairy Knights, per Nintendo Switch, il 30 aprile attraverso il Nintendo eShop. Il gioco supporterà per adesso solo le lingue inglese, giapponese e coreano. Il titolo è attualmente disponibile per PC tramite Steam a $9.99, per iOS tramite l’App Store a $3.99, e per Android tramite Google Play a $3.49.

Fairy Knights è un puzzle RPG unico, in cui il giocatore si imbarca in un’avventura con adorabili personaggi in miniatura attraverso un mondo dai colori pastello. Nel gioco, Kai ed Elisa devono sconfiggere il Diavolo e far rivivere Vadelle, il regno sterile da cui il Diavolo ha portato via la fonte della vita. Quello di cui hanno bisogno per sconfiggere il nemico sono pietre magiche, e per ottenerle dovranno trovare i templi, situati in tutto il regno, e superare gli enigmi delle fate.

Ma intenzioni e fenomeni sconosciuti prolungheranno quello che sembrava essere un lavoro facile. Di quale segreto verranno a conoscenza Kai ed Elisa nel loro viaggio? Il sistema di battaglia di Fairy Knights è basato sui rompicapo, infatti vari attacchi e incantesimi vengono attivati a seconda di come il percorso viene collegato utilizzando pannelli di pietra in movimento. Sono molto importanti anche le combo. Infatti, maggiori saranno le combo maggiori saranno i danni, quindi il giocatore dovrà pensare e controllare velocemente. Non si dovrà abbassare la guardia durante queste battaglie in tempo reale. Lasciatevi sorprendere da Fairy Knights, in questo gioco troverete:

Un’epica avventura che ruota attorno al segreto di un regno e al suo destino.

Personaggi unici e le storie da loro create.

Una trama con un umorismo divertente e commovente.

Non soltanto semplici battaglie, ma un gioco strategico attraverso enigmi.

Diverse armi e varie abilità, con numerosi e splendidi effetti magici.

